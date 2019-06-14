شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو اتسرقت.. هكذا يمكنك حظر "الكريديت كارد" لحماية أموالك من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد معدل استخدام البطاقات الإئتمانية خلال السنوات القليلة الماضية، لما توفره من سهولة وسرعة فى التعامل، ولكن تعد المشكلة الأكبر هى سهولة سرقتها أو فقدانها، وفى حال حدوث ذلك عليك حظرها على الفور حتى لا يتم استغلالها فى أى غرض، وسرقة الأموال الموجودة بها، وبهذا الموضوع نقدم لك 4 طرق لحظر البطاقة، كما عرضها موقع Gadgetsnow الأمريكى:

-توفر العديد من البنوك إمكانية حظر البطاقة عن طريق إرسال رسالة نصية للبنك من خلال رقم هاتفك المسجل مع إرفاق كلمة "حظر" بالرسالة.

-إذا تمت سرقتك فى أوقات عمل البنوك يمكنك التوجه لأقرب فرع للبنك، وإخبارهم بجميع بياناتك ومن ثم سيتم حظر البطاقة حتى لا يتم سرقة الأموال.

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-يوجد دائماً رقم خلف البطاقة الإئتمانية ينصح باستخدامه وحفظه عند الحاجة له، لذا عند تعرضك للسرقة عليك إجراء مكالمة للبنك وإبلاغهم بالرقم وببياناتك من أجل وقف نشاط البطاقة.

-إذا كان لديك خدمة إنترنت جيدة عليك تسجيل الدخول للحساب البنكى، ومن ثم البحث عن الخدمات وإجراء حظر لبطاقتك.