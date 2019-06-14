كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “aska” نموذج سيارة طائرة مع آلية إقلاع قابلة للطي

متابعة-سنيار: أعلنت الشركة الأمريكية الناشئة “next future mobility” عن خطط لبناء سيارة طائرة تشبه سيارة دفع رباعي قياسية ولكنها يمكن أن تقلع باستخدام مجموعة من الأجنحة القابلة للسحب.

السيارة المستقبلية الجديدة تحمل اسم “aska”، وهو ما يعني “الطيور تحلق” في اليابانية، وهي مركبة eVTOL – والتي تعني الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي.

يمكن لـ aska حمل ثلاثة أشخاص كحد أقصى، بما في ذلك الطيار والركاب، وعندما تقلع، تُطوي الأجنحة لتكشف عن 10 مراوح مجنحة مدمجة في جسم السيارة، وهناك أيضا مروحتين في العمق ومروحتين على الأجنحة.

توفر المراوح الأربعة عشر دفعا كافيا للاسكا للرفع من الأرض والطيران على مسافات أكبر من تصميم يشبه الطائرات بدون طيار، وعند ارتفاعها، تدور مراوح السيارة الخلفية والجانبية عموديا وتدفع “aska “، في وضع طيران أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

يتم توفير الطاقة عن طريق البطاريات القابلة لإعادة الشحن والتي يبلغ مداها 563 كم مع مسافر واحد أو 241 كم مع ثلاثة أشخاص على متنها.

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في حين أن aska قد تتحول بسلاسة من سيارة دفع رباعي قياسية إلى سيارة طيران، فإنها لن تكون قادرة على الإقلاع من الشوارع، وسيتطلب ذلك منصات هبوط وإطلاق إذا نجحت في اجتياز مراحل الاختبار المقرر إجراؤها في أوائل العام المقبل.

يقول مايك كابلينسكي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة NFT، أن المشروع تم تمويله ذاتيا حتى الآن، وهناك حاجة إلى 50 مليون دولار في الجولة الأولى للتمويل لإنشاء النموذج الأولي الشامل بالكامل، وفقا لـ flightglobal.

تقوم الشركة أيضا بتطوير التكنولوجيا لتمكينها من الطيران بشكل مستقل، ويقول kaplinsky إن البرنامج، الذي وصفته NFT بأنه “دماغ المنتج”، تم تصميمه لاستشعار العقبات وتجنبها وتوفير “رحلات آمنة وخالية من القلق”.

تم كشف النقاب رسمياً عن هذا الأسبوع يوم الاثنين في معرض ecomotion، ومن المتوقع أن تصل إلى السوق بحلول عام 2025 بسعر 50.000 دولار.