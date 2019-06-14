شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد للفصل بين خدمتى "درايف" و "الصور" خلال يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة منها لجعل الأمور أكثر بساطة على المستخدمين، قررت شركة جوجل فصل خدمتى "جوجل درايف" و "صور جوجل"، وذلك بعد أن استمعت لشكاوى بعض المستخدمين، وهو ما يعني أن المحتوى الذي يتم رفعه على "جوجل درايف" من صور وفيديوهات لن يظهر عبر خدمة "جوجل فوتو"، رغم أنهما يشتركان في نفس مساحة التخزين.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فسيتمكن المستخدمين من رفع الصور والفديوهات في أى من الخدمتين بشكل منفصل، ولن يظهر في المكان الأخر، كذلك فإن حذف المحتوى لن يتم مزامنته بين الخدمتين.

Advertisements

ومن المنتظر أن توفر جوجل خيار نسخ المحتوى من "درايف" إلى "صور جوجل" عبر خيار جديد يدعى upload from Drive سيتاح على موقع خدمة صور جوجل، ليتمكن من خلاله المستخدمين من رفع ما يريدوه من صور وفيديوهات إلى خدمة درايف.

وتستعد جوجل لتطبيق هذا الفصل بين الخدمتين بداية من الشهر المقبل، ولن يتم حذف أي شيء تلقائياً مع البدء بتنفيذه.