شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد للفصل بين خدمتى "درايف" و "الصور" خلال يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة منها لجعل الأمور أكثر بساطة على المستخدمين، قررت شركة جوجل فصل خدمتى "جوجل درايف" و "صور جوجل"، وذلك بعد أن استمعت لشكاوى بعض المستخدمين، وهو ما يعني أن المحتوى الذي يتم رفعه على "جوجل درايف" من صور وفيديوهات لن يظهر عبر خدمة "جوجل فوتو"، رغم أنهما يشتركان في نفس مساحة التخزين.
وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، فسيتمكن المستخدمين من رفع الصور والفديوهات في أى من الخدمتين بشكل منفصل، ولن يظهر في المكان الأخر، كذلك فإن حذف المحتوى لن يتم مزامنته بين الخدمتين.
ومن المنتظر أن توفر جوجل خيار نسخ المحتوى من "درايف" إلى "صور جوجل" عبر خيار جديد يدعى upload from Drive سيتاح على موقع خدمة صور جوجل، ليتمكن من خلاله المستخدمين من رفع ما يريدوه من صور وفيديوهات إلى خدمة درايف.
وتستعد جوجل لتطبيق هذا الفصل بين الخدمتين بداية من الشهر المقبل، ولن يتم حذف أي شيء تلقائياً مع البدء بتنفيذه.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تستعد للفصل بين خدمتى "درايف" و "الصور" خلال يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.