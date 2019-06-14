كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Fire Safe” حفرة النار المحمولة من الفولاذ المقاوم للصدأ
متابعة-سنيار: أطلق “Wolf and Grizzly” حفرة نيران مدمجة ومحمولة تسمى Fire Safe، لتوفر حلا خفيف الوزن للحصول على النار في أي مكان وفي أي وقت
يسمح تصميم Fire Safe القابل للطي المفصلي المعلق ببراءة الاختراع الخاصة بالشركة، بقدرة وقود كبيرة ونيران هائلة مع الحفاظ على حجم صغير ووزن أقل من 2.2 رطل.
تم تصميم Fire Safe بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي مثالية لمحبي التخييم والمغامرة.
تم إطلاق حفرة النار المحمولة Fire Safe على موقع التمويل الجماعي كيك ستارتر هذا الأسبوع، وقد حققت بالفعل هدفها المطلوب بفضل أكثر من 400 مؤيد مع بقاء 28 يوما على نهاية حملتها.
Fire Safe متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 80 دولار كندي أو ما يقرب من 47 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر عام 2019.
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