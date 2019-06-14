تقرير: فيسبوك جمعت بيانات 187,000 شخص استخدموا تطبيقًا حظرته…

أظهر تقرير جديد بأن شركة فيسبوك تمكنت من الحصول على البيانات الشخصية والحساسة لنحو 187,000 شخص استخدموا تطبيق الأبحاث الخاص بها، الذي حظرته شركة آبل في وقت سابق من العام الحالي إثر انتهاكه لقواعدها.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في الرسالة التي بعثتها إلى مكتب السناتور (ريتشارد بلومنتال)، والتي حصل عليها موقع (تك كرنش) TechCrunch: إنها جمعت بيانات عن 31,000 مستخدم في الولايات المتحدة، بما في ذلك 4,300 مراهق. وجاءت بقية البيانات التي جُمعت من مستخدمين في الهند.

وفي وقت سابق من العام الحالي، توصل تحقيق أجراه موقع (تك كرنش) إلى أن شركتي فيسبوك وجوجل أساءتا استخدام شهادات مطوري المؤسسات التي تصدرها شركة آبل، والمصممة للسماح للموظفين فقط بتشغيل تطبيقات آيفون وآيباد المستخدمة داخل الشركة فقط.

ووجد التحقيق أن الشركتين كانتا تبنيان وتقدمان تطبيقات للمستهلكين خارج متجر آب ستور، وذلك في انتهاك لقواعد آبل. وكانت تلك التطبيقات تدفع للمستخدمين مقابل جمع البيانات المتعلقة بكيفية استخدام المشاركين لأجهزتهم، وفهم عادات التطبيقات من خلال الوصول إلى جميع بيانات الشبكة، الداخلة والخارجة من الأجهزة.

وبعد اكتشاف الأمر، حظرت آبل التطبيقات بإلغاء شهادة مطوري الشركات الخاصة بفيسبوك، ثم الشهادة الخاصة بجوجل في وقت لاحق. وبإلغاء الشهادة، فإن جميع التطبيقات الداخلية الخاصة بالشركتين التي تعتمد على الشهادات نفسها قد أُلغيت.

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ولكن ردًا على أسئلة المشرعين، قالت آبل: إنها لم تكن تعرف عدد الأجهزة التي ثبتت تطبيق فيسبوك الذي ينتهك قواعدها. ولكنها أكدت أن التطبيق أُنشئ في 19 نيسان/ أبريل 2017، ولكن فيسبوك قالت: إن التطبيق أُنشئ في عام 2016.

يُشار إلى أن التطبيقات “البحثية” هذه اعتمدت على المشاركين الراغبين في تنزيلها من خارج متاجر التطبيقات، واستخدام شهادات المطورين التي تصدرها شركة آبل لتثبيت التطبيقات. وبعد ذلك، تُثبت التطبيقات شهادة شبكة جذر، مما يسمح لها بجمع جميع البيانات من الجهاز، مثل: تاريخ تصفح الويب، والرسائل المشفرة، ونشاط تطبيقات الجوال، بما في ذلك أيضًا: البيانات من أصدقائهم، وذلك بغية التحليل التنافسي.

ويأتي تقرير (تك كرنش) بعد يوم من إعلان فيسبوك عن إطلاق تطبيقها الجديد (ستدي) Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي.

ويؤدي التطبيق الجديد الغرض ذاته الذي كان يؤديه التطبيق الذي حظرته آبل، ولكن مع توفير مزيد من الشفافية، وتعويض جميع المشاركين، والحفاظ على معلومات المستخدمين آمنةً ومنيعةً، وفق ما قالت فيسبوك في منشور على مدونتها.