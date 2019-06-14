5 ميزات مرتقبة في نظام tvOS 13 من آبل 

كشفت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC لهذا العام، عن إصدار نظام التشغيل tvOS 13 – وهو نظام التشغيل المخصص لأجهزة الترفيه المنزلية التابعة لمنصة Apple TV – والذي تضمن العديد من الميزات الجديدة أبرزها: دعم تعدد المستخدمين، ومركز تحكم جديد، ودعم تطبيق خدمة الألعاب الجديدة (آبل آركيد) Apple Arcade.

لم يكن نظام التشغيل tvOS من بين أنظمة آبل التي تحظى بانتشار واسع، ولكنه حصد اهتمامًا كبيرًا خلال عام 2019، وخاصة بعد الإعلان عن خدمة الألعاب الجديدة آركيد، والتي تتيح للمستخدمين الوصول لأكثر من 100 لعبة حصرية، وستكون متاحة في أكثر من 150 دولة.

وقد صرح جريج جوسويك Greg Joswiak، نائب رئيس تسويق المنتجات بآبل: “إن نظام التشغيل tvOS قد أصبح القوة الدافعة لتجربة Apple TV 4K، حيث يقدم المزيد من الميزات التي تتوافق مع الطابع الشخصي لكل مستخدم؛ ليستمتع بما يفضله من برامج تلفزيونية، وأفلام، وصور، وموسيقى، بالإضافة إلى الدعم الأكبر للألعاب، مع شاشات توقف جديدة، لتكون تجربة الترفيه التي يقدمها إصدار tvOS 13 تجربة كاملة، يستمتع بها جميع أفراد الأسرة”.

فيما يلي أبرز 5 ميزات مرتقبة في نظام التشغيل tvOS 13 من آبل خلال الخريف القادم:

1- دعم تعدد المستخدمين:

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يسهل مركز تحكم Apple TV الجديد التبديل بين عدد من المستخدمين، لكي يستمتع كل منهم بتجربة ترفيهية متوافقة مع طابعه الشخصي، فيمكن لكل مستخدم رؤية قائمة Up Next الخاصة به، والحصول على توصيات بالبرامج التلفزيونية، والأفلام استنادًا إلى ذوقه الشخصي.

كما يوفر مركز التحكم الجديد للمستخدمين إمكانية الوصول السريع إلى ميزات Apple TV الرئيسة، بما في ذلك إيقاف تشغيل النظام مؤقتًا، وتوجيه الصوت.

2- تطبيق آبل آركيد:

أعلنت شركة آبل خلال شهر مارس الماضي عن خدمة الألعاب الجديدة آبل آركيد، وذلك نظير رسوم شهرية تتيح للمشتركين الوصول إلى مجموعة من الألعاب المميزة، كما أنها ستصل إلى أجهزة آيفون، وآيباد، وماك، وApple TV خلال هذا الخريف.

ولكن خلال مؤتمر WWDC؛ ظهرت علامة تبويب جديدة لخدمة آبل آركيد كتطبيق على إصدار tvOS 13، وصرحت الشركة أنه يمكن لعائلة تتكون من ستة أفراد استخدام اشتراك واحد لوصول غير محدود إلى أكثر من 100 لعبة من الألعاب الجديدة والحصرية، بدون إعلانات، أو عمليات شراء إضافية.

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ولكن ليس من الواضح بعد؛ كيفية عمل هذا التطبيق، حيث يمكن أن يكون مكانًا مستقلًا تتصفح من خلاله ألعابك المفضلة، أو مستودعًا مركزيًا لجميع الألعاب التي لعبتها، أو ربما ستبدأ اللعب منه بدلاً من البحث عن الألعاب على شاشة Apple TV الرئيسية. سنعرف بلا شك المزيد عن التطبيق عند إطلاق نظام tvOS 13، وخدمة آبل آركيد خلال فصل الخريف القادم.

3- شاشات توقف جديدة:

تعمل آبل على إضافة المزيد من شاشات التوقف بدقة 4K HDR إلى مجموعة شاشات التوقف المذهلة المتوفرة على Apple TV 4K، مع إضافة مناظر طبيعية لأعماق البحار، والمحيطات.

أعلنت آبل أنها صورت هذه اللقطات بالتعاون مع وحدة التاريخ الطبيعي التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وهي الوحدة نفسها التي أنتجت سلسلة الأفلام الوثائقية Blue Planet، لتقدم هذه الفيديوهات الغامرة التي اُلتقطت من أعماق البحار، والمحيطات حول العالم.

4- وصف تحديث التطبيق:

قد تبدو هذه الميزة بسيطة بالنسبة للبعض، ولكن هناك من يحب معرفة ما يوجد في كل تحديث جديد لتطبيقاتنا المفضلة، بغض النظر عن المنصة التي يعمل عليها.

في إصدار نظام التشغيل tvOS 13، يمكنك العثور على معلومات حول التحديث الجديد في أي تطبيق. ما عليك سوى التوجه إلى صفحته في آب ستور، والانتقال لأسفل إلى قسم (حول) About، للعثور على هذه المعلومات.

5- دعم أكبر لوحدات التحكم بالألعاب:

يضيف tvOS 13 دعمًا أكبر لأشهر وحدات تحكم الألعاب في العالم، حيث يدعم كلًا من: Xbox One S، وPlayStation DualShock 4، ليُسهل على عشاق الألعاب الاستفادة من آبل آركيد، وغيرها من الألعاب الرائعة على متجر التطبيقات.