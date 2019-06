شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الهواتف.. نتفليكس تتجه لعالم الألعاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Netflix التحول من مجرد شركة تعمل علي طرح المسلسلات والأفلام إلى شركة متعددة، حيث تتجه لعالم ألعاب الفيديو عن طريق تحويل محتوى الأفلام إلى ألعاب، فى محاولة لزيادة شعبية الشركة، وتلبية متطلبات كافة مستخدمى الانترنت.

ومن المقرر أن تطلق الشركة عدداً كبيراً من ألعاب الفيديو ابتداءً من العام القادم، حيث تبدأ من لعبة سلسلة الخيال العلمى ،Stranger Things3والتي تحمل شعبية كبيرة بين المستخدمين المراهقين، والمقرر إطلاقها يوم 4 يوليو.

وتقوم العبة الإستراتيجية things Stranger على الدخول في مغامرات باستخدام شخصيات من المسلسل.

وسيتم طرح أيضاً The Dark Crystal: Age of Resistance المقتبس من سلسلة قادمة من The Dark Crystal لجيم هينسون، وقد تم إصدار الإعلانات الخاصة بالألعاب الجديدة خلال مؤتمر E3 ، المقام في هذا العام.

وقال مدير الألعاب التفاعلية " كريس لى": نبحث عن فرص لتوسيع هذه العروض والأفلام إلى وسائل أخرى، وبالنسبة لي، كان من الواضح حقًا محاولة القيام بذلك في ألعاب الفيديو، وأضاف : قريبًا سيظهر Stranger Things فى واحدة من أكبر ألعاب الفيديو في العالم".