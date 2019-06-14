علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بعد الهواتف.. نتفليكس تتجه لعالم الألعاب.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Netflix  التحول من مجرد شركة تعمل علي طرح المسلسلات والأفلام إلى شركة متعددة، حيث تتجه لعالم ألعاب الفيديو عن طريق تحويل محتوى الأفلام إلى ألعاب، فى محاولة لزيادة شعبية الشركة، وتلبية متطلبات كافة مستخدمى الانترنت.

ومن المقرر أن تطلق الشركة عدداً كبيراً من ألعاب الفيديو ابتداءً من العام القادم، حيث تبدأ من لعبة سلسلة الخيال العلمى   ،Stranger Things3والتي تحمل شعبية كبيرة بين المستخدمين المراهقين، والمقرر إطلاقها يوم 4 يوليو.

وتقوم العبة الإستراتيجية things  Stranger  على الدخول في مغامرات باستخدام شخصيات من المسلسل.

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وسيتم طرح أيضاً The Dark Crystal: Age of Resistance المقتبس من سلسلة قادمة من The Dark Crystal لجيم هينسون، وقد تم إصدار الإعلانات الخاصة بالألعاب الجديدة خلال مؤتمر E3 ، المقام في هذا العام.

وقال مدير الألعاب التفاعلية " كريس لى":  نبحث عن فرص لتوسيع هذه العروض والأفلام إلى وسائل أخرى، وبالنسبة لي، كان من الواضح حقًا محاولة القيام بذلك في ألعاب الفيديو، وأضاف : قريبًا سيظهر     Stranger Things     فى واحدة من أكبر ألعاب الفيديو في العالم".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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