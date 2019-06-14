شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتجنب الضرائب الأمريكية.. نينتندو تبدأ تصنيع أجهزة ألعاب "سويتش" خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لتجنب سقوطها تحت طائلة الضرائب الأمريكية، تسعى شركة نينتندو حاليًا لنقل تصينع أجهزة ألعاب "سويتش" خارج الصين، حيث بدأت الشركة بالفعل في تصنيع الجهاز في جنوب آسيا، وذلك لتجنب الضرائب على منتجها الذى يستهدف السوق الأمريكى فى الأساس.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نينتندو تطور وحدتى ألعاب "سويتش" جديدتين، واللتان تستهدف بهما السوق العالمى والأمريكى، حيث سيمتلكان مواصافات مختلفة، الأولى بمواصفات عالية وسعر بنفس المعدل أجهزتها الرئيسية، أما النسخة الثانية فستمتلك مواصفات أقل وتستهدف الطبقة المتوسطة حيث ستكون أرخص ثمناً.

كما توقعت الصحيفة أن عملية بدء التصنيع حاليًا تشير إلى اقتراب إطلاق الشركة لكلا الطرازين، إذ كان من المفترض أن تكشف شركة نينتندو عن الجهازين خلال فعاليات معرض E3