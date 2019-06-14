كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ” Click smart”…زر ذكي للتحكم في غرفة الاجتماعات بنقرة واحدة فقط متابعة-سنيار: تم إنشاء زر “Click smart” لتزويد المستخدمين بطريقة سهلة للتحكم في غرفة الاجتماعات بنقرة واحدة فقط. يمنح “Click smart” المستخدمين إمكانية التحكم في أجهزة العرض التقديمي مثل التلفزيون أو الشاشات، وكل المعدات في غرفة الاجتماعات.

يتميز الزر بتصميم ذو واجهة سهلة الاستخدام، ويمنح للمستخدم إمكانية التحكم في كل المعدات الموجودة في غرفة الاجتماعات، بدءا بالأضواء وشاشات العرض وغيرها “Click smart” متاح للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 59 جنيها استرلينيا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال مارس 2020.

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