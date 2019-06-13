شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم اليوم × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما عرضه موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى:





بعد أسبوع من قرار يوتيوب المثير للجدل بعدم إزالة مقاطع الفيديو التى تحتوى على تحذيرات من مثليى الجنس، قال الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل" "ساندار بيتشاى" فى رسالة بريد الكترونى إلى موظفى LGBTQ أن الشركة تنظر بعمق فى سياسات التحرش وستعمل مع مجموعة LGBTQ الداخلية.





ظهرت رسائل بريد الكترونى خاصة بفيس بوك، والتى تكشف أن مارك زوكربيرج كان على دراية بممارسات الخصوصية، كما كشفت مناقشات زوكربيرج عن كيفية معالجة بعض هذه المشاكل.





كشفت جوجل عن تصميم أشهر هواتفها الذكية المقبلة قبل الموعد المحدد لها، بعد أن بدأت التسريبات فى جميع أنحاء الانترنت، ويبدو أنها تركز على كاميرا Pixel 4 والتى تبدو متطابقة تقريبا مع الكاميرا الخلفية المنتظرة بهاتف أيفون المقبل، والمتوقع الإعلان عنه فى سبتمبر القادم.

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تعرضت أمازون لدعوى قضائية تزعم أن الشركة الأمريكية تعرض خصوصية الأطفال للخطر، من خلال تسجيل ما يقولونه، وتطلب الدعوى من المحكمة إجبار أمازون على حذف جميع تسجيلات المستخدمين القاصرين ومنع التسجيلات المستقبلية ما لم يمنح المستخدم الموافقة.





أعلنت شركة "Epic Games" استحواذها على تطبيق Houseparty وهو تطبيق للتواصل الاجتماعى من أجل محادثات الفيديو الجماعية الخاصة بالمراهقين فى صفقة مفاجئة للجميع، ولم يتم الإعلان عن سعر الاستحواذ، و وأوضح مسئولوا الشركة رؤيتها المشتركة لجعل التفاعل البشرى أسهل وأكثر متعة فضلا على الحفاظ على خصوصية المستخدم.





أفادت صحيفة الجارديان أن التطبيق الرسمى لدورى كرة القدم الإسبانى "لا ليجا" قد تلقى غرامة قدرها 250 ألف يورو بسبب استغلاله ميكروفونات المستخدمين للتجسس، وقالت "لا ليجا" أنها ستستأنف قرار هيئة حماية البيانات الاسبانية.





قامت منصة بث ألعاب الفيديو Twitch المملوكة لشركة أمازون بتعليق قناة Dispectect بعد وقت قصير من بث لقطات من الحمام وهو ما يؤدى لانتهاك سياسة المضايقات الخاصة بالمنصة.