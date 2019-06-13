كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هوندا تطلق “أسرع جزازة عشب في العالم”

متابعة-سنيار: فازت عربة “Mean Mower V2” لهوندا بالجوائز من غينيس للأرقام القياسية العالمية، الذين أعلنوا أن لها أسرع جزازات عشب في العالم، حيث بلغ متوسطها من 0 إلى 100 ميل في الساعة في 6.285 ثانية فقط.

تم الإعلان عن الرقم القياسي الجديد هذا الأسبوع؛ وتم تحقيقه الشهر الماضي من قبل سائق محترف على حلبة في ألمانيا.

تمتلك Mean Mower رصيدا كبيرا، فقد سجل إصدار سابق رقما قياسيا في عام 2014، بينما حقق الإصدار الأخير، الذي تم إصداره في عام 2018، سرعة قصوى بلغت 150 ميلا في الساعة.

تحقق سيارة فيراري على سبيل المثال صولا لسرعة 124 ميلا في الساعة في سبع ثوان مما يجعل هذه العربة تتحدى بقية السيارات السريعة والرياضية وتتفوق على بعضها.