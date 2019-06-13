كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “The Wall Luxury”…تلفزيون جديد من سامسونج بشاشة 292 بوصة بدقة 8K

متابعة-سنيار: “The Wall Luxury”، هو أحدث إصدار من تلفزيون Samsung MicroLED القابل للتوسعة والذي يمكن أن يتدرج من مستوى متواضع 73 بوصة بدقة 2K، إلى 292 بوصة بدقة 8K

وتعتمد سامسونج في تلفزيونها الجديد “The Wall Luxury” على تقنية MicroLED، وهي تقنية قابلة للتعديل، بحيث يمكن للمستخدم إعدادالتلفزيون بأحجام مختلفة ودقة مختلفة، حيث تعتمد التقنية على إضاءة LED لصنع الصورة، على عكس معظم أجهزة تلفزيون الحالية التي تستخدم إضاءة LED للإضاءة خلف طبقة LCD، وهو ما يعني أن المساحات السوداء للصورة سوداء بالكامل ، لأن وحدات البكسل الخاصة بها لا تصدر أي ضوء على الإطلاق.

تتشابه تقنية MicroLED مع تقنية OLED في العديد من الصفات حيث تعتمد كلتا التقنيتين على Diode باعثة للضوء LED، وهو ما يعني أن كل بكسل ينتج الضوء الخاص به ولا توجد حاجة إلى وجود ضوء خلفي مستقل، وتقول سامسونج أن تقنية MicroLED في تلفزيونها الجديد The Wall Luxury تعتمد أيضا على أن كل رقاقة يمكنها إنتاج ألوان RGB الخاصة بها، وهو ما أزال الحاجة لوجود فلاتر للألوان، ووفقا للشركة فإن التقنية توفر شدة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع الواحد، مع لون أبيض أكثر إشراقا وظلال سوداء أكثر قتامة وألوان طبيعية حقيقية أكثر.

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وزودت سامسونج التلفزيون الجديد Wall Luxury بمحرك جودة صورة AI يُعرف باسم Quantum Processor Flex والذي سيساعد في الارتقاء بجودة الصورة وتحسينها، بغض النظر عن جودة المصدر الأصلي.

وسيتوفر “The Wall Luxury” للشراء خلال شهر يوليو المقبل 2019، وذلك بإصدارين أحدهما بقياس 292 بوصة بدقة 8K، والآخر بقياس 73 بوصة بدقة 2K، ولكن سامسونج لم تعلن عن تفاصيل الأسعار.