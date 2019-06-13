تكنولوجيا: The Wall Luxury شاشة بحجم 292 إنش من سامسونج وبدقة عرض 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنتقل العملاق الكوري إلى مستوى جديد في تطوير الشاشات المميزة بالحجم الكبير، حيث كشفت عن شاشة بحجم حائط كامل تقريباً تصل إلى 292 إنش، وتدعم دقة عرض 8K.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت الإصدار الأول من شاشة Wall للبيع في شهر يناير الماضي، حيث جاءت الشاشة بحجم 146 إنش، كما تميزت الشاشة بتقنية MicroLED.

ومن جديد تنتقل سامسونج إلى مستوى جديد في تطوير الشاشات المميزة بالحجم الكبير جداً الذي يصل إلى 292 إنش، ودقة عرض 8k حيث توفر سامسونج الفئة الجديدة من الشاشات بدءاً من هذا الشهر في أحجام تبدأ من 73 إنش بدقة 2K إلى حجم 292 إنش بحجم حائط كامل تقريباً.

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وتأتي شاشة The Wall Luxury بسماكة 30 مم فقط، كما تنطلق بتصميم بدون إطارات تقريباً حيث ينتهي عرض الصورة عند حافة الشاشة، كما تضم الشاشة تقنية MicroLED المميزة بالإنبعاثات الضوئية الثنائية، حيث تدعم التقنية الشاشة بعمر يصل إلى 100000 ساعة.

وتشير سامسونج إلى أن شاشة The Wall Luxury تتميز بنسبة سطوع 2000 nits، كما تدعم عرض 120 إطار لكل ثانية، أيضاً يدعم الشاشة معالج صور مميز بتقنية الذكاء الإصطناعي يعمل على معالجة الصور وإنتاج محتوى إنسيابي مميز بأعلى مستوى، كما تقدم سامسونج شاشة The Wall Luxury بجميع منافذ ومميزات الإتصال السلكية و اللاسلكية.

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