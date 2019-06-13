الهاتف Galaxy J7 2017 هو أحدث هاتف ذكي من سامسونج يتلقى تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 Pro خلال الأسبوع الماضي، ونظرًا لأوجه التشابهه بين Galaxy J7 Pro و Galaxy J7 2017، فقد توقعنا أن يصل نفس التحديث إلى هذا الأخير في المستقبل القريب. إتضح أن ذلك صحيح، فقد بدأت شركة سامسونج كذلك الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 2017.

تحديث Android 9 Pie للهاتف Galaxy J7 2017 يحمل البنية رقم J730FXXU4CSF1، ويجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في نظام التنقل الذي يستند على الإيماءات، وميزات الرفاهية الرقمية، والسطوع المتكيف، والبطارية المتكيفة، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصدار 1.1 من واجهة One UI الأحدث من سامسونج والتي تجلب معها ميزات مثل Night Mode، كما أنه يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.