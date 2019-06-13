العضو الأول في سلسلة الهواتف الجديدة LG W Series يظهر في صورة مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة LG في المستقبل القريب بإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تدعى LG W Series. نحن نعلم بالفعل بعض التفاصيل حول العضو الأول في هذه السلسلة، والآن نحن هنا مع صورة واقعية مسربة لهذا الهاتف والتي تؤكد لنا تصميمه من الخلف.
هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا قدوم العضو الأول في سلسلة هواتف LG W Series مع ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية، في حين يتواجد على يمينها مستشعر بصمات الأصابع، وأسفلها شعار شركة LG. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك قدوم هذا الهاتف مع لون أزرق متدرج للأرجواني، ومع زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة المسربة الواقعية الجديدة تتماشى مع ما رأيناه في الصور الرسمية التي تم رصدها سابقًا في متجر أمازون الهند، والتي تؤكد لنا قدوم العضو الأول في سلسلة هواتف LG W Series مع ثلاثة ألوان مختلفة، ومع شاشة تضم قطعًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.
وبغض النظر عن التصميم، فقد سمعنا كذلك في الفترة الماضية بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 4000mAh، وسيعمل على الأرجح بالمعالج MediaTek Helio P60 أو Snapdragon 439. ومع ذلك، نحن نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في المستقبل القريب.
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