شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يعتذر للمثليين ويبرر موقف يوتيوب بعد الأزمة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل ساندر بيتشاى رئيس جوجل بريداً إلى موظفيه المثليين جنسيا يخبرهم أن الشركة تنظر بعمق فى سياسات التحرش، إذ جاء هذا الأمر بعد أسبوع من قرار يوتيوب بمنع إزالة الفيديوهات المحرضة المثليين.

وقامت سوزان وجسيكى المدير التفيذى ليوتيوب وفريقها بإلقاء نظرة على سياسات المضايقات الموجودة على المنصة، ومن المقرر أن تقام العديد من المشاورات مع عدة مجموعات بما فى ذلك ضحايا تلك المضايقات.

وحسب موقع Bussnies insider البريطانى، اعتذرت سوزان وجسيكى يوم الاثنين الماضى أثناء فاعليات المؤتمر التقنى بأريزونا، عن أى أذى ناجم عن قرار فريق يوتيوب بعدم حذف مقاطع فيديو قناة ستيفن كراودر المعادية للمثليين، والاكتفاء فقط بتوقف الإعلانات.

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وأوضحت جوجل فى البريد الإلكترونى الذى أرسلته للمثليين جنسيا أنهم يسعون للمزيد من التعاون والمشاركة مع مجتمع LGBTQ، بعد أن كرر بيتشاى اعتذار وجسيكى مرة أخرى عما حدث.

ومن غير واضح إذا تم إرسال البريد إلى موظفى جوجل بشكل عام أم إن كان موجهاً فقط لـ LGBTQ أم أنه تم إرسال الرسالة إلى أشخاص محددين بشركة جوجل فقط.

ويذكرأن ساندر بيتشاى وجزء من فريقه الإدارى قابلوا ممثلين من رابطة LGBTQ للتحدث معهم حول بعض الأمور والقضايا الخاصة بالقرارات السياسية.