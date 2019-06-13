تكنولوجيا: فى صفقة مفاجئة.. استحواذ Epic Games على تطبيق المراهقين Houseparty

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "Epic Games" المطورة للعبة "فورتنيت" استحواذها على تطبيق Houseparty وهو تطبيق لمحادثات الفيديو الجماعية الخاصة بالمراهقين فى صفقة مفاجئة للجميع.
ووفقا لموقع "بيزنس انسايدر" البريطانى، لم يتم الإعلان عن سعر الاستحواذ، إلا أن الصفقة غير المتوقعة أثارت على الفور تكهنات حول ما قد يفعله صانع ألعاب الفيديو الأكثر شعبية مع تطبيق الدردشة، الذى يركز على الشباب والفتيات فى سن المراهقة.
جدير بالذكر أصبحت Fortnite ظاهرة ألعاب عالمية، حيث سمحت لما يصل إلى 100 شخص في أي مكان في العالم بالاتصال عبر الإنترنت واللعب في نفس الجولة، بينما تم تثبيت Houseparty بواسطة 35 مليون مستخدم عبر App Store و Google Play مع 40% من هؤلاء المستخدمين خارج الولايات المتحدة، ووفقا لتحليل بيانات الشركة يقضى المستخدمون متوسط ساعة واحدة يوميا على التطبيق.
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