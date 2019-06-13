شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك وصديقه على الفيس وصورة كلب على انستجرام.. شاهد أول منشورات بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع زيادة عدد مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، ارتفع عدد المنشورات على تلك المواقع، وعلى الفور تبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال حول كيف كانت تبدو أوائل المنشورات والصور على هذه المواقع، وكيف تغير شكلها مع مرور الوقت، وكيف كان محتوى التغريدات و"البوستات" التى نشرت على فيس بوك وانستجرام، وفيما يلى نعرض أول منشورات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى

فيس بوك :

نشرت أول صورة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك في عام 2004 ، وهو نفس العام الذي انطلق فيه الموقع، وكان أبطال تلك الصورة هم "مارك زوكربيرج " مؤسس الشبكة الاجتماعية، برفقة أحد أصدقائه وهم جالسون على أحد السلالم بالولايات المتحدة الأمريكية، والمدهش في هذا الأمر أن الصورة حصلت على إعجاب واحد فقط من قبل صديق مارك وزميله بالصورة فقط.

تويتر:

يعود تاريخ أول تغريدة نشرت على تويتر إلى يوم 21 مارس لعام 2006 ، إذ كتبها " جاك دروسى" أحد مؤسسي موقع التغريدات، وقال بهاjust setting up my twttr أى فقط أعد حسابى على تويتر

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انستجرام :

فى يوم 16 يوليو لعام 2016 نشرت أول صورة على انستجرام، من قبل الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك للتطبيق " كيفن سيستروم"، وكانت عبارة عن صورة كلب وجده " كيفن" عند موقف مدينة تاكو، وتظهر بها قدم صديق "كيفن"، ومن المثير للدهشة أن تطبيق انستجرام كان يطلق عليه في هذا الوقت اسم " كودنام".





ظهر " جادو كريم " أحد مؤسسي يوتيوب في أول مقطع فيديو بالموقع، وتم نشره بتاريخ 23 إبريل لعام 2005 تحت عنوان "في حديقة الحيوان"، وتحدث " كريم " في هذا المقطع عن انطباعه عن حديقة الحيوان واعجابه بقسم الفيلة هناك.