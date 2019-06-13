تكنولوجيا: تقرير يؤكد على إستمرار المحادثات القائمة بين ابل وإنتل للإستحواذ على قطاع المودم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم على إستمرار المحادثات القائمة بين ابل وإنتل منذ فترة، حيث تحاول ابل إتمام صفقة الإستحواذ على القطاع الخاص بتطوير شرائح المودم للهواتف الذكية في شركة إنتل.
كانت شركة إنتل قد أعلنت عن خططها لبيع قطاع تطوير شرائح المودم خلال الفترة الماضية بعد خروج الشركة رسمياً من المنافسة في سوق المودم، واليوم جاء تقرير جديد ليؤكد على أن شركة ابل مستمرة في إجراءة محادثات للإستحواذ على هذا القطاع.
ويشير التقرير الجديد إلى أن ابل تهدف إلى شراء الجزء الخاص بالعمليات في ألمانيا بشكل خاص من هذا القطاع، نظراً لمدى أهمية هذا الجزء الذي يشكل الركيزة الرئيسية لقطاع تطوير شرائح المودم الخاصة بالهواتف الذكية.
أيضاً يشير التقرير إلى أن هذا الجزء من قطاع تطوير شرائح المودم في ألمانيا يعود إلى شركة انفينيون التي تم الإستحواذ عليها من قبل شركة إنتل خلال 2011.
يذكر أن شركة ابل لم تقدم تصريحات رسمية حول هذه المحادثات مع إنتل حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد على أن هذه المحادثات قد بدأت منذ عام تقريباً، أي قبل أن تصل ابل إلى تسوية قانونية مع شركة كوالكوم.
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