تكنولوجيا: فيديو تشويقي جديد من هواوي لهاتفها القادم nova 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني مقطع فيديو تشويقي جديد لهاتف nova 5، إستعداداً لمؤتمرها القادم المقرر عقده في 21 من يونيو الجاري.

تقدم هواوي سلسلة nova 5 لاحقاً هذا الشهر في مؤتمر يعقد في 21 من يونيو، حيث تكشف عن كلاً من nova 5 وnova 5i من فئة الهواتف المتوسطة، وقد أطلقت هواوي اليوم مقطع فيديو تشويقي جديد للإعلان عن الهاتفين على Weibo.

كما كشفت تسريبات أخرى من TENAA عن مواصفات هاتف nova 5i الذي ينطلق بشاشة LCD مميزة بحجم 6.4 إنش، كما يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع 3 مستشعرات و ToF، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم ثقب الشاشة، كما يضم رقاقة معالج Kirin 710، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

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ومن المتوقع أن يأتي هاتف nova 5 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى معالج Kirin 980 في الهاتف، مع سعة تخزين أكبر وذاكرة عشوائية أعلى أيضاً، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف في الأسواق العالمية بعنوان Huawei P20 Lite للعام 2019.

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