الميزة الأحدث من جوجل لـ Gmail ستتيح لك القيام بأكثر من مجرد إرسال وإستقبال الرسائل الإلكترونية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت خدمة Gmail على تغييرات هائلة في العام الماضي، وإلى جانب التصميم الجديد، فقد حصلت هذه الخدمة كذلك على العديد من الميزات الجديدة التي تتيح لك القيام بأكثر من مجرد إرسال الرسائل الإلكترونية. الآن، شركة جوجل بصدد جعل Gmail أكثر فائدة من خلال إضافة ميزة رئيسية جديدة إلى الخدمة. بالإضافة إلى لوحات التقويم والمحفوظات والمهام المتوفرة بالفعل في Gmail، فسوف تتمكن أيضًا من الإستفادة من ميزة جديدة تدعى الرسائل الديناميكية، وهي الميزة التي كانت متاحة للتجربة للعملاء في المؤسسات والشركات بدءًا من أواخر شهر مارس الماضي.

بمساعدة ميزة الرسائل الديناميكية، والتي سيتم إطلاقها على نطاق واسع في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل وسيتم تفعيلها إفتراضيًا على جميع حسابات Gmail، فسوف تتمكن من أداء العديد من المهام داخل صندوق الوارد مباشرة، دون الحاجة إلى الإنتقال لصفحة ويب مختلفة. سوف تصبح رسائل Gmail من مختلف المرسلين أكثر ثراء بمجرد إطلاق ميزة الرسائل الديناميكية، مما يدعم العديد من الميزات مثل RSVP-ing في حدث ما، وملء إستبيان، والرد على التعليقات، وتصفح الكتالوجات. إليك مثال قدمته جوجل في منشور حديث على مدونتها الرسمية :

خذ التعليق في مستند Google Docs على سبيل المثال. بدلاً من تلقي إشعارات منفردة عبر البريد الإلكتروني عندما يذكرك شخص ما في أحد التعليقات، فسوف ترى الآن سلسلة رسائل محدثة في Gmail حيث يمكنك بسهولة الرد على التعليق أو حله، مباشرة داخل الرسالة.

وإليك كيف سيبدو الرد على التعليق :

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وبالنسبة لمن يمكنه إرسال الرسائل الإلكترونية الديناميكية إليك، فقد أوضح موقع Engadget أن شركة جوجل توصي المطورين واحدًا تلو الآخر بالخصوصية والأمان. تشمل قائمة الشركات المعتمدة حاليًا Booking.com و Despegar و Doodle و Ecwid و Freshworks و Nexxt و OYO Rooms و Pinterest و redBus، ولكن هناك المزيد من الشركات التي سيتم إضافتها مستقبلاً.

سيتم إطلاق هذه الميزة لجميع مستخدمي Gmail في أوائل الشهر المقبل، ولكن هذا لا يعني أن عليك إستخدامها. إذا كنت لا تتعامل مع كل هذه المهام الإضافية في البريد الإلكتروني، فبإمكانك تعطيلها بمجرد إطلاقها. كل ما عليك فعله هو التوجه إلى إعدادات Gmail.