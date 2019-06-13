خدمة Google Stadia ستتيح للناشرين توفير الإشتراكات الخاصة بهم داخل المنصة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل مؤخرًا بالكشف عن أسعار خدمتها السحابية للألعاب Google Stadia. والآن، تم الكشف عن بعض المعلومات الإضافية من قبل الرئيس التنفيذي للقسم المسؤول عن خدمة Google Stadia في شركة جوجل، السيد Phil Harrison. وذكر أن الشركة ستسمح لناشري الألعاب الذين يوزعون ألعابهم من خلال خدمة Google Stadia بتقديم الإشتراكات الخاصة بهم من خلال الخدمة.

كشف السيد Phil Harrison عن ذلك في مقابلة على اليوتيوب مع Geoff Keighley، وأوضح كذلك أنه يتوقع أن يبدأ الناشرون في العمل على خطط الإشتراك للوصول إلى ألعابهم على Google Stadia في المستقبل القريب. وأضاف أن شركة جوجل ستدعم ذلك على منصة Google Stadia، وأنه سيتم إصدار بعض الإعلانات حول هذا الأمر في الوقت المناسب.

لم يحدد الناشرين الذين سيقومون بذلك بإستثناء شركة Ubisoft التي ستقوم بإطلاق خدمة الإشتراك الخاصة بها +Uplay من خلال Google Stadia، فهو إكتفى بالإشارة إلى أنه من المرجح أن يكون هؤلاء الناشرين يمتلكون كتالوجات كبيرة ومجموعات مهمة. هناك بالفعل EA Access، وهي خدمة تستند على نظام الإشتراك تتيح للمشتركين تحميل مجموعة من ألعابها على Xbox One مقابل رسوم شهرية.

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ستتوفر هذه الخدمة قريبًا أيضًا على جهاز Playstation 4، فلماذا لا تتوفر على منصة Google Stadia؟ لقد أكدت لنا شركة Electronic Arts بالفعل أنها ستقدم ألعابًا للاعبين من خلال خدمة Google Stadia. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، قبل أن نسمع المزيد عن هذه الإشتراكات في خدمة Google Stadia.