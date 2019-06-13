الفيسبوك تطلق تطبيق Study لتتبع بيانات المستخدمين مقابل تعويض مالي

فاطمة أيت طالب - دبي - تطبيق الفيسبوك الذي يريد تتبع كيفية إستخدامك لهاتفك والدفع لك مقابل ذلك عاد من جديد. Study هو تطبيق بحثي تسويقي جديد من الفيسبوك سيسجل سلوك المستخدم، بما في ذلك التطبيقات المثبتة وأوقات الإستخدام والموقع والجهاز والشبكة.

تدعي الفيسبوك أنها ستقوم بإستخدام هذه المعلومات للتعرف على التطبيقات التي يفضلها المستخدمون بهدف تحسين منتجاتها. وفيما يخص الخصوصية، فإن الفيسبوك تقول بأنها لن تجمع محتوى المستخدم أو كلمات المرور أو الرسائل، وأوضحت كذلك أن البيانات التي ستقوم بجمعها عن المستخدمين لن يتم بيعها لشركات الطرف الثالث.

لتجنيد المستخدمين، ستعرض الفيسبوك إعلانات مستهدفة جديدة والتي ستطالب المستخدم بعد ذلك بالتحقق من عمره وتفاصيله الشخصية الأخرى. بمجرد أن تؤكد للفيسبوك المعلومات المذكورة، سيُسمح لك بتحميل تطبيق Study وتسجيل الدخول بإستخدام التفاصيل الخاصة بك.

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أثناء عملية الإعداد، سيعرض التطبيق لك مرة أخرى جميع البيانات التي يجمعها وكيف سيتم إستخدامها. سيحتاج المشاركون أيضًا إلى تقديم حساب PayPal الخاص بهم والذي سيتم إستخدامه للحصول على التعويض المالي. المبالغ الدقيقة لا تزال غير مفصلة بشكل رسمي. وبمجرد تشغيل التطبيق، سيتم تذكير المشاركين بشكل دوري بأنهم جزء من برنامج Study Program. يتمتع المستخدمون بحرية مغادرة البرنامج في أي وقت، مما سيتطلب إلغاء تثبيت التطبيق وإخطار الفيسبوك بأنهم قاموا بإلغاء مشاركتهم.

في البداية، سيظل تطبيق Study حصريًا لمستخدمي الأندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية والهند. ويقال بأن الفيسبوك ستقوم بتحسين التطبيق مع مرور الوقت وإطلاقه في المزيد من البلدان حول العالم.