شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 86% من المستخدمين يملون من تطبيقات توصيل الطعام بعد 14 يوما فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار التطبيقات الذكية، بدأت الكثير من الشركات والخدمات بتطوير التطبيقات الخاصة بها، ومن ضمنها تطبيقات توصيل الأطعمة، إلا أن تقرير حديث كشف عن أن ما يصل إلى 86% من مستخدمي هذه التطبيقات توقفوا عن استخدامها في غضون أسبوعين من تثبيتها على هواتفهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ظل حوالى 22% فقط من المستخدمين الجدد نشطين بعد الأسبوع الأول من استخدام تطبيقات توصيل الطعام، وفقا لتقرير صادر عن شركة تحليلات الهواتف المحمولة CleverTap الأمريكية.

وتمثل الطلبات عبر تطبيقات الهواتف الذكية حوالى 60% من الطلبات التى تتلقاها المطاعم بشكل رقمي، فيما تواجه تطبيقات توصيل الأغذية الفردية تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المستخدمين الجدد والاحتفاظ بهم.

Advertisements

وقال أحد مسؤلي شركة CleverTap: "إن مساحة تطبيق توصيل الطعام تجعل الاحتفاظ به يمثل تحديًا مستمرًا، ولعل المفتاح الرئيسي للتغلب على ذلك هو تحسينه، وتقديم تجربة مميزة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المستخدمين".

وأضاف التقرير أن 54 في المئة من المستخدمين الجدد قاموا بإلغاء تثبيت تطبيق توصيل الطعام بالكامل خلال الشهر الأول.