شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهند موطن لثانى أكبر قاعدة مستخدمين للإنترنت فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير مارى مايكير لعام 2019 عن اتجاهات الإنترنت فى العالم، أن الهند تعد ثانى أكبر قاعدة لمستخدمى الإنترنت فى العالم، حيث تمثل 12% من جميع مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم، بحسب TOI الهندى.

وقال التقرير: "يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 3.8 مليار شخص، أى أكثر من نصف سكان العالم"، مضيفًا أن الصين لديها أكبر قاعدة ، حيث تمثل 21 % من جميع مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم.

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وأضاف التقرير أن شركة Reliance Jio الهندية، هى واحدة من أكثر شركات الإنترنت ابتكارا ومقرها خارج الولايات المتحدة، كما فيما تمتلك الولايات المتحدة 8 % من مستخدمى الإنترنت فى العالم.

وأشار التقرير أن نمو مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم قوى لكنه يتباطأ، وكان النمو 6 % فى عام 2018 ، انخفاضًا من 7 % فى العام السابق، ومع وجود 307 مليون مشترك فى خدمة الهاتف المحمول ، تقوم Reliance Jio بتوسيع الوصول دون اتصال إلى التجارة الإلكترونية