شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبلغ عن التنمر ومنشورات الكراهية على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار استخدام السوشيال ميديا، واعتماد الملايين من المستخدمين عليها يوميا، ظهرت بعض المشاكل وعلى رأسها التنمر ومنشورات الكراهية، وقد وفرت مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى إمكانية الإبلاغ عن أى محتوى سيئ من خلال ابتاع بعض الخطوات، كما طرحت الشركات أدوات ومزايا للحد من هذه المشكلة، وفيما يلى جهود شركات التكنولوجيا للتخلص من المشكلة نهائيا، وكيفية الإبلاغ عن أى محتوى يحض على الكراهية.

انستجرام

يتيح لك تطبيق انستجرام إمكانية الإبلاغ عن المنشورات، فى حال كان المحتوى غير لائق أو يتسبب فى أذيتك عن طريق الضغط على الثلاث نقاط موجودة أعلى المنشور، ومن ثم سيظهر خيار التبليغ وفور الضغط عليه سيطلب منك تبرير سبب البلاغ.

يوتيوب

يحاول تطبيق الفيديوهات حظر المحتويات غير اللائقة لذا إذا رأيت أى فيديو ينتهك الآخرين أو يسبب لك ضرر من أى نوع تستطيع الإبلاغ عنه بالضغط على الثلاث نقاط أسفل الفيديو، ومن ثم سيظهر لك قائمة تتضمن الإبلاغ، وبعد الضغط عليها سيظهر لك قائمة أخرى تحتوى على ٥ خيارات متنوعة، والتى تشمل ما إذا كان محتوى جنسى أو يضم مشاهد قاسية أو محرضة على الكراهية أو ضارة.

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فيس بوك

تستطيع الإبلاغ عن أى محتوى أو منشور أو صورة أو فيديو سيئ أو محتوى يتعارض مع سياسات فيس بوك من خلال الضغط على الرابط الموجود بجانب المنشور الذى يتم الإشارة إليه بـ٣ نقاط، ومن ثم اختيار إعطاء ردود فعل حول المنشور، والتى ستُظهر لك قائمة بها العديد من الخيارات مع إمكانية إضافة أى سبب أخر غير موجود بالقائمة.

تويتر

يطلب منك تويتر الضغط على السهم الصغير الموجود أعلى التغريدة بعدها تحدد خيار الإبلاغ ومن ثم تقوم بتفسير سبب استيائك من التغريدة وسيتخذ تويتر الإجراءات المناسبة.

ولا تتيح تطبيقات المراسلة الإبلاغ عن المحتويات الضارة ولكن يعوض عنها إمكانية حظر المستخدم وقتما تشاء، ولهذا أنشأت بعض البلاد ما هو معروف بمباحث الإنترنت والتى يمكنك من خلالها التواصل معهم وتقديم شكوى ضد أى شخص أو منشور يحرض على التنمر أو الفساد أو العنف.