تكنولوجيا: هواوى تطالب شركة اتصالات أمريكية بدفع أكثر من مليار دولار.. اعرف ليه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت شركة هواوى بأنه يتعين على شركة الاتصالات الأمريكية "فيريزون" دفع رسوم ترخيص لأكثر من 230 براءة اختراع تابعة لها، والتى تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق بأن "فيريزون" يجب أن تدفع لحل مسألة ترخيص براءات الاختراع.
وقد اجتمع ممثلون من شركة هواوى و"فيريزون" في نيويورك الأسبوع الماضى لمناقشة بعض براءات الاختراع التى تطالب هواوى برسومها، وما إذا كانت "فيريزون" تستخدم معدات من شركات أخرى قد تنتهك براءات الاختراع من هواوى.
ورفض المتحدث باسم Verizon التعليق بخصوص هذه المسألة المحددة قائلًا: "أنها مسألة قانونية محتملة".
يذكر أن الصراع بين شركة هواوى الصينية وأمريكا مستمر منذ عام، بسبب اتهام الولايات المتحدة شركة هواوى بأنها ستساعد الصين فى التجسس عليها من خلال أجهزة الرواتر وغيرها من أجهزة هواوى.
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