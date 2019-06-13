شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميسي" يتصدر غلاف لعبة PES 2020 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كونامى مطورة لعبة كرة القدم الشهيرة PES، تغيير اسم اللعبة من Pro Evolution Soccer لـ eFootball PES، حيث تم تغيير الاسم فقط، لكن تظل باقي تفاصيل اللعبة كما هي بدون أى تغيير نهائيا.

وبحسب موقع gamingbolt الأمريكي لألعاب الفيديو، فقد نشرت الشركة عرض دعائى جديد للعبة يركز على نجم كرة القدم ليونيل ميسى، والذى قيل أنه سيكون نجم الغلاف الخاص باللعبة، فيما ينتظر أن تصل اللعبة فى اثنين من الإصدارات وهما Standard Edition وLegend Edition وسيكون إصداراً رقمياً فقط.

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كذلك من المنتظر أن تكون لعبة eFootball PES 2020 متاحة على كل من أجهزة PCو PS4 وXbox One، على أن تصدر في الـ 10 سبتمبر المقبل.