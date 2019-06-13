"تريند مايكرو" تتيح الأمن الأكثر إحكاماً في البيئات السحابية وحاويات البيانات

دبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة "تريند مايكرو" (رمزها في بورصة طوكيو: 4704)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال حلول الأمن الإلكتروني، عن توفّر الملاءة الأمنية الأوسع والأكثر اكتمالاً في حلّ واحد من حلولها على مستوى قطاع الأمن الرقمي لحماية مهام العمل المرتبطة بالبيئات السحابية والحاويات في مراكز البيانات. واستطاعت الشركة تحقيق هذه المكانة الريادية من خلال تطوير قدرات أمنية خاصة بالحاويات وإتاحتها حديثاً عبر إضافتها إلى الحلّ Trend Micro Deep Security، ما يتيح زيادة مستوى الأمن على امتداد دورة حياة منظومة التطوير البرمجي والعمليات التقنية، وهي المنظومة المعروفة اختصاراً بالمصطلح DevOps، فضلاً عن مكدِّسات البيانات.

ويزداد الإقبال على استخدام حاويات البيانات، سواء في الخوادم ومراكز البيانات الافتراضية أو مهام العمل في البيئات السحابية العامة والخاصة، ما يستوجب حمايتها من أجل حماية البيانات التي تتضمّنها. وتجمع الشركات الرائدة فرقها العاملة في تطوير التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات والأمن للمساعدة في تقديم تطبيقات مؤتمتة وآمنة للتسويق لأعمالها التجارية بطريقة أسرع. وتقوم "تريند مايكرو" بتوصيل الفرق بالأدوات التقنية التي تضفي الأمن على العملية مع تلبية احتياجات الامتثال وتقليل المخاطر.

وأعرب الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس "تريند مايكرو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخر الشركة بتوسيع قدراتها التقنية الخاصة بحماية حاويات البيانات، والتي لم يمضِ سوى عامين على لجوء العملاء إلى استخدامها كحلّ متكامل لحماة بياناتهم والمهام المرتبطة بها، وقال: "يقدّم منتجنا، بخلاف العديد من حلول النقطة الواحدة التي تزدحم بها السوق، فحصاً آلياً لصور حاوية البيانات أثناء وجودها في خطّ البناء، وحماية شاملة لوقت التشغيل من شأنها أن تتيح رؤية واضحة وتحكُّماً كاملاً، إلاّ أن الأمر الفريد اللافت للنظر هو الأداة الموحدة الخاصة بأمن الحاوية وأمن مهام العمل في كل بيئة.

من جانبه، قال دوهغ كاهيل أحد كبار المحللين ومدير المجموعة لدى "إنتربرايز ستراتيجي غروب"، إن المطورين "قد يُفاجأون" بمدى القدرات التي بات ينطوي عليها هذا المنتج الجديد، مؤكداً أن التوظيف المستمر لحاويات التطبيقات في بيئات الإنتاج يتطلب تأمين سلسلة استمرارية التشغيل بالكامل، وأضاف: "ينبغي لذلك أن تشمل الحماية عبر خط الدمج المستمر والتسليم المستمر لبيئات الحاويات القدرة على اكتشاف الثغرات والأسرار والبرمجيات الخبيثة والتهيئات الخاطئة للحماية المبكرة في وقت البناء، مع تقديم الحماية المنشودة من التهديدات للبيئات الداخلية والمضيف السحابي، ومستويات التنسيق والحاويات أثناء التشغيل.

وتشمل المزايا المتاحة الآن على حلّ "تريند مايكرو" الخاص بأمن حاويات البيانات:

الأمن على امتداد دورة حياة منظومة التطوير البرمجي والعمليات التقنية

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وسّعت "تريند مايكرو" عملية فحص صورة الحاوية ضمن خط إنتاج البرمجيات، لتشمل المسح قبل التسجيل، ما يتيح الاكتشاف المبكر للثغرات والبرمجيات الخبيثة، علاوة على فحص السجل الموثوق به بحثاً عن أية تهديدات في المستقبل. كذلك ستقوم وظيفة Deep Security للأمن العميق الآن بالبحث عن الأسرار المدمجة مثل كلمات المرور والمفاتيح الخاصة وتقديم اختبارات التحقّق من مدى التوافق وسلامة التهيئة، بجانب تأكيد الصور الموقعة رقمياً.

أمن المنظومة بأكملها

عززت "تريند مايكرو" حماية منصات الحاويات أثناء تشغيلها، من خلال منصة "دوكر" Docker لبناء الحاويات ونظام "كوبرنيتس" Kubernetes لتنسيق الحاويات المبنية على منصة "دوكر". ولطالما ضمنت وظيفة الأمن العميق Deep Security حماية المضيف والحاويات في وقت التشغيل. يتضمن ذلك قواعد نظام منع الاختراق IPS، ومراقبة السلامة للكشف عن أية اختراقات للمنصة، فضلاً عن فحص السجل.

وتفحص "تريند مايكرو" كل حركات البيانات الجانبية والأفقية (من الشرق والغرب والشمال والجنوب) بين الحاويات ومستويات المنصة مثل "دوكر" و"كوبرنيتس"، لضمان الحماية الكاملة.

الأمن مع منح التحكم الكامل

أصبح بوسع فرق الأمن والعمليات التي تستخدم حلول "تريند مايكرو" استخدام أية مجموعة أوامر لتنفيذ واجهات برمجة التطبيقات، وذلك بُغية زيادة الأتمتة وتقليل المهام اليدوية. ويضمن هذا الخيار الإضافي التحكّم الكامل في تنفيذ السياسات وأتمتة الرقابة وإعداد التقارير وغيرها. وقد تمّت كتابة هذه المجموعة الجديدة تماماً من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنقل الحالة التمثيلية، من أجل أتمتة أمن تطوير التطبيقات وفرق العمليات في أدوات تنسيق العمليات المرتبطة بالحاويات وبيئات التشغيل.