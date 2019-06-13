تكنولوجيا: vivo تقدم قريباً هاتف Z1 Pro بتصميم ثقب الشاشة وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت vivo إعلان تشويقي على موقعها الرسمي في الهند يكشف عن تصميم هاتفها القادم Z1 Pro الذي يأتي قريباً بتصميم ثقب الشاشة، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

أطلقت شركة vivo صفحة رسمية لهاتف Z1 Pro المرتقب على موقعها الرسمي في الهند، حيث يظهر تصميم الهاتف الذي تخطط الشركة للإعلان الرسمي عنه قريباً.

أيضاً إلى جانب إعدادات الكاميرة الثلاثية في الجهة الخلفية، يضم هاتف Z1 Pro بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن يأتي هذا الإصدار في فئة الهواتف المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 710، كما تدعم البطارية الهاتف بقدرة شحن تستمر حتى 21 يوماً في وضع الإستعداد.

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يذكر أن هاتف Z1 Pro يعد إصدار vivo الذي أطلق في الصين بعنوان Z5x، ومن جديد تقدمه الشركة في أسواق أخرى بعنوان Z1 Pro.

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