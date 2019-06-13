الموقع الرسمي لشركة آبل يقول بأن Mac Pro 2019 سيصدر في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تقول إحدى النوافذ المنبثقة على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب أن جهاز Mac Pro 2019 الجديد سيصدر في شهر سبتمبر المقبل، وهو إطار زمني أكثر تحديدًا من الإطار الزمني الذي كشفت عنه شركة آبل عندما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الحاسوب في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019. وكان موقع 9to5Mac أول من إكتشف هذا التاريخ، والذي يمكن الوصول إليه من خلال النقر على زر ” أعلمني | Notify me ” أعلى Mac Pro على الصفحة الرئيسية لموقع آبل.

ومن غير الواضح ما مدى دقة معلومات الإطلاق الجديدة. إذا توجهت إلى الصفحة الخاصة بجهاز Mac Pro 2019 على الموقع الرسمي لشركة آبل، فإن زر ” أعلمني ” لا يزال يعرض رسالة تفيد بأن الجهاز سيصدر في خريف هذا العام.

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إلى جانب تاريخ صدوره، فنحن نتوقع أيضًا الحصول على المزيد من المعلومات حول سعر Mac Pro 2019 الجديد. نحن نعلم أن الجهاز سيكلف إبتداء من 5999 دولار أمريكي، ولكن ليست لدينا معلومات رسمية عن مقدار تكلفة الطرازات الأرقى من هذا الحاسوب. وتشير التقديرات الحالية إلى أن النسخة الأرقى على الإطلاق من Mac Pro 2019 ستكلفك ما يصل إلى 35 آلف دولار أمريكي، لذلك لا تحبس أنفاسك إذا كنت ترغب في شراء واحد للإستخدام الشخصي.