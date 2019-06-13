نظام iOS 13 سيسهل على المستخدمين حذف تطبيقاتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تبحث عن حذف التطبيقات في جهاز iOS؟ هناك طريقتان للقيام بذلك، إحداهما تشمل الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق حتى تبدأ في الترنح، وقم بعد ذلك بالنقر على الزر X للقيام بالمهمة. ومع ذلك، فقد قررت شركة آبل أن تسهل على المستخدمين حذف تطبيقاتهم في نظام iOS 13 القادم.

وفقا لأولئك الذين تمكنوا من وضع أيديهم على النسخة التجريبية من نظام iOS 13، فيبدو أن شركة آبل قررت أن توفر للمستخدمين خيار حذف التطبيقات من خلال قائمة التحديثات. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن قائمة التحديثات من قبل، فهي تعتبر جزءًا من متجر App Store حيث ستجد قائمة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك والتي تنتظر أن يتم تحديثها.

ومع ذلك، هذه القائمة في نظام iOS 13 الجديد لن تسمح لك فقط بتحديث التطبيقات، وإنما ستسمح لك أيضًا بسحب أي تطبيق تريد حذفه إلى اليسار لإظهار خيار حذفه أيضًا. بمجرد أن يتم السحب إلى اليسار وظهور خيار الحذف، سيتعين على المستخدمين بعد ذلك تأكيد حذف التطبيق المعني. وعلى الرغم من أن هذه الميزة ليست مبتكرة، إلا أن وجود خيار إضافي للمستخدمين لحذف التطبيقات من شأنه أن يجعل تجربة إستخدام التطبيقات أفضل.

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من المتوقع أن يتم إصدار النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 13 في وقت لاحق من هذا العام، وعلى الأرجح في نفس الوقت الذي ستقوم فيه شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone الجديدة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزة ستبقى على حالتها الحالية حتى ذلك الحين أم لا.