Konami تطلق بدورها جهاز الألعاب المنزلي المصغر الخاص بها، ويُدعى TurboGrafx-16

فاطمة أيت طالب - دبي -

Konami تريد هي الأخرى الحصول على حصة من سوق أجهزة الألعاب المنزلية المجددة. وقد أعلنت هذه الشركة اليابانية اليوم عن إطلاق جهاز TurboGrafx-16 Mini الجديد. الفكرة هنا هي نفسها التي رأيناها بالفعل مع شركة Nintendo التي قامت بإطلاق طرازات مجددة من أجهزتها القديمة. وكما يمكنك أن تتوقع، فجهاز TurboGrafx-16 Mini الجديد من شركة Konami يأتي بشكل مسبق مع مجموعة من الألعاب الكلاسيكية مع العلم بأنه تم تأكيد ستة منها حتى الآن. وجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق جهاز TurboGrafx-16 Mini تحت إسم PC Engine Mini في اليابان، وتحت إسم PC Engine Core Grafx في أوروبا.

جهاز Konami الجديد يدعم عدة موصلات من أجل تعدد اللاعبين بالإضافة إلى منفذي USB من أجل أيادي التحكم. جميع النسخ من الجهاز ستحتوي على بعض الميزات الأساسية مثل الحفظ السريع، وخطوط CRT للمحاكاة الإفتراضية بالإضافة إلى نسبة العرض على الإرتفاع 4:3 الأصلية.

الألعاب التي تم تأكيد قدومها مع جهاز TurboGrafx-16 Mini حتى الآن تشمل Ninja Spirit و R-Type و New Adventure Island و Dungeon Explorer و Alien Crush و Ys Book I & II. الإصدارات الأخرى من هذا الجهاز لديها ألعاب مختلفة.

أكدت شركة Konami أن جهاز PC Engine Mini سيضم ألعاب مثل Dracula X: Rondo of Blood و Super Star Soldier. لذلك ستختلف تجربتك مع ذلك بناءً على المكان الذي قمت فيه بشراء هذا الجهاز. تقول شركة Konami أنها ستقوم بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق قريبًا.