الإعلان رسميًا عن Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi Smart Band 4 في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 9T. وكما كان متوقعًا بالفعل، فـ Xiaomi Mi 9T ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا كليًا، وإنما الهاتف Redmi K20 نفسه مع إسم مختلف. وبالتالي، هذا يعني أن Xiaomi Mi 9T سيكون بمثابة النسخة العالمية من الهاتف Redmi K20 الذي أصدرته شركة Xiaomi في الشهر الماضي بالصين. وبغض النظر عن Xiaomi Mi 9T، فشركة Xiaomi لم تكشف لنا اليوم عن النسخة العالمية من الهاتف Redmi K20 Pro.

الهاتف Xiaomi Mi 9T سيصبح متوفرًا للشراء في اليوم 17 يونيو، على الأقل في أوروبا، وسيكلف 299 يورو خلال يوم الإطلاق، ولكن بعد ذلك سيرتفع سعر الهاتف إلى 329 يورو لنسخة 6GB/64GB، في حين سيتم تسعيره بنحو 369 يورو لنسخة 6GB/128GB. وسيكون العملاء الأوروبيين قادرين على شراء هذا الهاتف إما باللون الأحمر أو الأزرق.

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من ناحية أخرى، قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بالكشف عن إسوارة جديدة للياقة البدنية تدعى Xiaomi Mi Smart Band 4. وكما حدث مع الهاتف Xiaomi Mi 9T، فإن إسوارة Xiaomi Mi Smart Band 4 تأتي بنفس تصميم ومواصفات إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 4 التي أعلنت عنها شركة Xiaomi مؤخرًا في الصين. التغيير الوحيد هنا يتمثل في الإسم. وتم تسعير Xiaomi Mi Smart Band 4 الجديدة، على الأقل في أوروبا بنحو 35 يورو مع العلم بأنها ستصبح متاحة للشراء هناك إبتداء من 26 يونيو.

للحصول على المزيد من التفاصيل حول تصميم ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi 9T أو بالأحرى Redmi K20، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 4، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.