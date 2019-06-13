شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات: قطعنا خطوات ملموسة نحو تعزيز مكانتنا كدولة رائدة فى قطاع الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وكالة الفضاء الإماراتية الدكتور محمد الأحبابى إن الإمارات قطعت خطوات ملموسة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة فى قطاع الفضاء، كما تعمل على تعزيز دور القطاع فى دعم اقتصادها القائم على المعرفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الإمارات اليوم الخميس فى مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا، على هامش مشاركتها فى الدورة الثانية والستين لمؤتمر اللجنة الدولية لتنمية الفضاء "كوبوس".

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وأضاف الأحبابى أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة فى قطاع الفضاء الإماراتى، كما أنه سيشهد المزيد من التطوير فى المستقبل، لافتا إلى أن قانون الفضاء الإماراتى يُعد أحد القوانين المتطورة التى تساعد على انطلاق العديد من مشروعات استكشاف الفضاء، ومن أهمها مشروع المجموعة العربية للتعاون الفضائى.



ومن جانبه، قال حمد الكعبى السفير الإماراتى فى فيينا إن الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الدولى فى مجال الفضاء والاستفادة من التجارب الدولية المميزة التى تدعم جهود التنمية فى البلاد.