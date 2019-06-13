شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيب فى Touch Bar بجهاز ماك بوك برو يكلف أبل 10 آلاف دولار.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما بدأ المصور "جريج بنز" فى مواجهة مشاكل مع MacBook Pro حمل جهازه -الذى تبلغ تكلفته 7000 دولار- إلى أحد متاحر أبل لإجراء إصلاحات، وبعد إضافات بلغت قيمتها 3000 دولار لم تنجح الشركة فى حل المشكلة واضطرت إلى تسليم "بنز" جهاز جديد.





مشكلة "بنز" لم تكن هى الوحيدة، ولكن لحسن الحظ أن الجهاز كان لا يزال فى فترة الضمان وهو ما جعل أبل تلتفت للمشكلة، وهى توقف شاشة الكمبيوتر عن العمل.

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وأتضح أن المشكلة تكمن فى عيب تقنى فى Touch Bar بالكمبيوتر وهو شريط شاشة اللمس أعلى لوحة المفاتيح.

وقال "بنز" على موقع "بيزنس انسايدر": "كان يمكن تجنب التكاليف الباهظة التى تكفلت بها أبل فى حالة عمل أزرار سطوع تقليدية قديمة بدلا من الشريط الحساس للمس الذى يمكن أن يتعطل فى أى وقت".





وتعتبر تجربة "بنز" بمثابة تذكير لشركة أبل بضرورة إصلاح العيوب التى يعانى منها مستخدميها، فضلا عن التفكير فى عودة الأزرار التقليدية لأجهزتها، حتى يسمح للعملاء التعامل معها بسهولة بدون تكاليف إضافية على الشركة أو على العميل نفسه.