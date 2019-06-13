تكنولوجيا: شرطة الجزائر تعتقل الشريك المحلى لفولكسفاجن الألمانية بشأن مزاعم فساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الحكومي أن الشرطة الجزائرية، اعتقلت مراد عولمي رئيس شركة سوفاك الخاصة، الشريك المحلي لفولكسفاجن الألمانية، فى مصنع لتجميع السيارات فى ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد. ويأتى اعتقال عولمي وسط سلسلة تحقيقات فى قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع منذ تفجر احتجاجات هذا العام سعيا للإطاحة بالنخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرهم المتظاهرون فاسدين.

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