شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب ناسا يكتشف محيطا تحت سطح قمر كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف تلسكوب Hubble الفضائى التابع لناسا محيطا تحت سطح "يوروبا" قمر كوكب المشترى، والذى يشبه المحطيات الموجودة بكوكب الأرض.

ورصد التلسكوب وجود كلوريد الصوديوم المعروف باسم ملح الطعام على سطح قمر كوكب المشترى الجليدى، وهو ما يشبه بشكل لافت للنظر البحار هنا على الأرض.





ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يجعل كلورايد الصوديوم محيطات الأرض مالحة جدا، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه قد يكون هناك المزيد من أوجه التشابه بين الأرض والمشترى.

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تم تفصيل النتائج فى دراسة جديدة قادها باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والتى أكدوا فيها أن المحيطات تحت سطح قمر المشترى الجليدى يوروبا تتكون أساسا من مياه البحر المجمدة وهذا يعنى أنه أسفل السطح الجليدى من المحتمل أن يكون هناك بحر مالح، يحتوى على كميات كبيرة من كلوريد الصوديوم.

وقام الباحثون بمسح سطح يوروبا باستخدام Hubble وكذلك ضوء الأشعة تحت الحمراء الذى كشف عن آثار كلوريد الصوديوم بالفعل، وعقدوا مقارنة بين الاكتشافات الجديدة والقديمة والتى أشارت إلى أن القمر قد يحتوى على ملح على سطحه.

وقالت سامانثا ترومبو، أحد العلماء المشاركين فى الدراسة: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر فى فهمنا لتركيب سطح يوروبا وكذلك الكمياء الجيولوجية الداخلة، وإذا كان كلوريد الصوديوم يعكس حقا التكوين الداخلى فقط يكون المحيط الخاص بيوروبا يشبه الأرض أكثر مما كنا نعتقد".