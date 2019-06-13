شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواوى تستعين بنظام تشغيل روسى بهواتفها بدلا من الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير المفاجئة أن نظام أندرويد فى هواتف هواوى سيتم استبداله بنظام "Aurora" الروسى الذي يعتمد على نظام Sailfish OS.

ونقلًا عن موقع "فوربس" الأمريكى، ناقش رئيس شركة هواوى مع وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسية "كونستانتين نوسكوف" تحويل هواتف الشركة إلى نظام الروسى.

وذكر الموقع أيضًا أن النقاش دار أثناء اجتماع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" مع رئيس شركة هواوى "وشي جين بينج"، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2019 SPIEF.

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ووفقًا للتقارير، قال أحد المسئولين أن الصين تختبر بالفعل أجهزة مثبتة مسبقًا على نظام Aurora، وسيتم تثبيت Aurora على "أجهزة هواوى المختلفة" بدلاً من نظام أندرويد التابع لجوجل.

وما يجعل هذه التقارير من روسيا مثيرة للاهتمام هو السياق السياسي للتعاون بين روسيا والصين للحد من سيطرة التكنولوجيا الأمريكية على الأسواق.

وعلى هامش الأحداث أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن الشركة تختبر بشكل مكثف نظام التشغيل الخاص بها المسمى HongMeng مع شركات الإنترنت وبائعي الهواتف الذكية المحليين، وسيتم إطلاق النظام الجديد في الأشهر القليلة المقبلة".