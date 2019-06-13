تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي في شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدارها المميز من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S5 خلال شهر أغسطس، على أن يأتي بقلم S ورقاقة معالج Snapdragon 855.

رصد جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S5 في بعض التسريبات مؤخراً، والتي أكدت على أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بآداء أقوى من الإصدارات المتوسطة التي كشف عنها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن يتم الكشف عن الإصدار الجديد رسمياً في شهر أغسطس، حيث يأتي جهاز Galaxy Tab S5 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في أعلى نموذج، كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة معالج Snapdragon 855.

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أيضاً جاءت تسريبات اليوم لتؤكد على أن سامسونج تقدم جهاز Galaxy Tab S5 مع قلم S، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار من سامسونج يتميز بآداء سريع مقارنة بالإصدار الأقل تكلفة من هذه السلسلة.

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