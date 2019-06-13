تكنولوجيا: RoboMaster S1 أول روبوت تعليمي من DJI بسعر 500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرقت شركة DJI عامين لتطوير أول روبوت تعليمي ينطلق بسعر 500 دولار تقريباً ويعرف بروبوت RoboMaster S1، والذي يجمع بين تقنية الذكاء الإصطناعي والحوسبة إلى جانب تقنية الكاميرات.

تقدم DJI الروبوت التعليمي الجديد RoboMaster S1 بمحرك عالي الآداء مع إطارات متعددة الإتجاهات، كمما يضم تقنية الأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوتية إلى جانب كاميرة تدعم تسجيل فيديو HD بدقة تصل إلى 1080 بيكسل.

وتدعم هذه المواصفات مع تقنية الذكاء الإصطناعي والحوسبة الروبوب ليحقق رؤية DJI التعليمية، حيث يدعم إدراك إيماءات اليد والجسم، كما يدعم متابعة المستخدم عند التنقل من مكان إلى أخر، أيضاً يأتي الروبوت بمستشعر يعمل على رسم مخطط لمحيط الروبوت.

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وتؤكد DJI على أن روبوت RoboMaster S1 يمكن أن يصل إلى سرعة 8 ميل في الساعة، كما يأتي ببطارية قابلة للإزالة يمكن أن تستمر بعمر شحن من 30-35 دقيقة، كما يأتي الروبوت بتطبيق للهاتف الذكي، والذي يدعم المستخدم في التحكم في الروبوت عن بعد، إلى جانب 3 أنماط تعليمية، ومن المقرر أن يتوفر RoboMaster S1 للبيع بدءاً من 12 من يونيو بسعر 499 دولار.

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