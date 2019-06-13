Galaxy Tab S5 سيصدر في شهر أغسطس المقبل مع القلم S Pen، والمعالج SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن العضو الأحدث في سلسلة لوحيات Galaxy Tab S Series الراقية قبل شهرين، ونحن نقصد هنا الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e. ونظرًا إلى أن هذا الجهاز اللوحي جاء من دون القلم الإلكتروني S Pen، فقد نشأت شكوك حول ما إذا كانت شركة سامسونج ستقوم بإطلاق Galaxy Tab S5، وما إذا كان سيحصل على القلم الإلكتروني S Pen، ولكن نحن هنا مع تقرير جديد يبدد تلك المخاوف.

أكد مصدر موثوق أن شركة سامسونج تخطط بالفعل لإطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S5 وأنه سيأتي مع القلم الإلكتروني S Pen. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح لنا هذا المصدر كذلك بأن Galaxy Tab S5 سيصل في نفس الوقت الذي سيصل فيه Galaxy Note 10 تقريبًا.

على مدار السنوات الخمسة الماضية، تم إطلاق الهاتف اللوحي الرائد دائمًا في شهر أغسطس، لذلك من المحتمل أن تحافظ شركة سامسونج على هذا التقليد في هذا العام أيضًا. وبالتالي، هذا يقودنا للإعتقاد بأن Galaxy Tab S5 سيصل جنبا إلى جنب مع Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل.

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وأخيرًا، ذكر التقرير أيضًا بعض مواصفات Galaxy Tab S5. وسيضم هذا الجهاز اللوحي المنتظر معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 512GB. آخر جيلين من لوحيات Galaxy Tab S تم إطلاقهما مع الأجيال السابقة من معالجات Snapdragon الراقية، لذلك من الجيد أن نرى شركة سامسونج قد قررت تزويد Galaxy Tab S5 بالمعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم، بدلاً من تزويده بالمعالج Snapdragon 845 الذي تم إصداره في العام الماضي.