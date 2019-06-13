شركة HMD Global Oy تعترف بأن نظام تسمية هواتفها الذكية مربك للمستهلكين

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة HMD Global بإطلاق العديد من الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية Nokia خلال كل عام، وتغطي هذه الهواتف الذكية جميع الفئات السعرية. كلما زاد عدد الهواتف التي تطلقها الشركة كل عام، كلما أصبح من الصعب تتبعها بعد بضع سنوات.

إذا كانت الشركة لا تستخدم نظام تسمية واضح لهواتفها الذكية المتعددة، فسيشعر العملاء بالإرتباك بالتأكيد. تعتقد شركة HMD Global Oy أنها قامت بعمل رائع في تغطية جميع الفئات السعرية بإستخدام هواتفها الذكية، ولكنها تعترف أنها فشلت في جعل نظام التسمية واضحًا للمستهلكين.

قال المدير العام للمنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Pranac Shroff لموقع Gadgets360 أنه على الرغم من أن شركته أطلقت ما لا يقل عن 12 هاتفًا ذكيًا جديدًا في الهند، إلا أنها قامت بعمل رديء فيما يخص جعل محفظتها واضحة للمستهلكين حيث صرح بالقول : ” نحن مدينون للمستهلكين وللجميع بصفة عامة بالتأكد من أنها واضحة. إذا لم نجعل ذلك واضحًا، فأنا أوافق على أننا لم نفعل ذلك، فهذا شيء نحتاج إلى العمل عليه بشكل أفضل “.

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على الرغم من أن الشركة الفنلندية حاولت إصلاح نظام التسمية على طول الطريق، إلا أن العملاء ما زالوا غير مدركين لوجود إختلافات كبيرة بين الهواتف مثل Nokia 3 و Nokia 3.1 أو Nokia 8 و Nokia 8.1. والخبر السار هو أن شركة HMD Global Oy مصممة على معالجة هذه المشكلة، وتتضمن إستراتيجية الشركة إستخدام نظام تسمية أكثر وضوحًا مما سيسهل على العملاء تحديد الهواتف التي يريدونها.