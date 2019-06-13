شركة Epic Games تستحوذ على تطبيق المحادثات المرئية الجماعية Houseparty

فاطمة أيت طالب - دبي - تطبيق المحادثات الجماعية الشهير Houseparty، تم الإستحواذ عليه الآن من قبل شركة Epic Games التي تقف وراء تطوير بعض من أفضل الألعاب المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك لعبة Fortnite. أكدت شركة Life on Air التي تقف وراء تطبيق Houseparty عملية الإستحواذ هذه في وقت سابق من هذا اليوم. وليس من المستغرب أن تتم هذه الصفقة نظرًا لأن Life on Air قامت في الأونة الأخيرة بإضافة بعض الميزات المتعلقة بالألعاب إلى منصة Houseparty، مثل مشاركة الشاشة والألعاب المدمجة. وقد ذكرت الشركة أيضًا في وقت سابق أن تطبيق Houseparty يتم إستخدامه في الغالب من قبل المستخدمين للدردشة مع أصدقائهم أثناء لعب Fortnite.

لذلك سيكون من المنطقي تمامًا أن تقوم شركة Epic Games، والتي تقف وراء تطوير لعبة Fortnite، بالمضي قدمًا والحصول على التطبيق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي تخطط شركة Epic Games للقيام به مع Houseparty. لم توضح الشركة نواياها في الوقت الراهن بإستثناء أنها ستترك تطبيق Houseparty يواصل عمله كالمعتاد.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، السيد Tim Sweeney بالقول : ” من خلال العمل كفريق واحد، يمكننا بناء ومشاركة تجارب أكثر متعة مما يمكن تحقيقه بمفردنا “. ومن ناحية أخرى، صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة Life on Air، السيدة Sima Sistani بالقول : ” إن الانضمام إلى Epic Games هي خطوة رائعة نحو الأمام لتحقيق مهمتنا المتمثلة في جلب التعاطف إلى التواصل عبر الإنترنت “.

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وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الذي كان مسؤولا عن تطبيق Meerkat هو الذي يقف وراء تطبيق Houseparty. يُمكن التطبيق ما يصل إلى ثمانية أشخاص من الإنضمام إلى محادثة مرئية جماعية معًا.