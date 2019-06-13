PUBG Mobile تتلقى تحديث جديد بمناسبة وصولها لـ 400 مليون عملية تحميل

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت شركة Tencent Games الآن الإحتفال بإنجاز جديد يتمثل في كسر لعبة PUBG Mobile لحاجز 400 مليون عملية تحميل ولحاجز 50 مليون مستخدم نشط يوميًا. للإحتفال بهذه المناسبة، حصلت اللعبة على تحديث جديد والذي يجلب معه وضع المعركة 4×4 الجديد، وخريطة جديدة، وبزات خاصة، وإعدادات أكثر تفصيلاً.

هذا التحديث والذي يقوم بترقية اللعبة إلى الإصدار 0.13.0 يضيف أيضًا إعدادات تحكم منفصلة لأوضاع الشخص الأول والثالث. هناك نظام محسن لمنع الغش من الطرف الثالث ومؤشر إستجابة جديد مرئي من الشاشة الرئيسية. بصريًا، سيتمكن اللاعبون الآن من إستخدام قالب Godzilla: King of the Monsters الحصري وأحداث محدودة.

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تشمل المستجدات الأخرى نظامًا جديدًا للترتيب مع هدايا حصرية لأفضل 100 لاعب. هناك بزات زومبي جديدة في أوضاع Survive Till Dawn و Darkest Night بالإضافة إلى تحسين إدارة العناصر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا للتحميل على متجري iTunes App Store و Google Play Store.



