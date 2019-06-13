شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تبتكر كاميرا سيلفي Pop-Up فى Y9 Prime 2019 لتتحمل أكثر من 100،000 مرة من الفتح والغلق - الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك للسوق المصري هاتف جديد من سلسلة Y-Series الشهيرة وهو Y9 Prime 2019، والذي لاقي إقبالاً كبيراً من فئة المستخدمين الشباب. يعد الهاتف الجديد من هواوي بمثابة نقلة نوعية في فئة الهواتف الفوق متوسطة بالرغم أنه يأتي في الفئة السعرية الأقل من 4500 جنيهاً مصرياً، حيث أنه أول هاتف في فئته مزود بشاشة عرضة كاملة تماماً Urtla FullView وهذا ما مكن هواوي من تصميم كاميرا سيلفي بميزة ال Pop-Up والتي تنبثق من جسم الهاتف عند تصوير صور السيلفي.

تعمل كاميرا السيلفي Pop-Up تلقائياً عند الاستخدام، حيث تنبثق الكاميرا الأمامية تلقائياً في غضون ثانية واحدة عند التقاط صور السيلفي وتعود مرة أخرى لمكانها عند الانتهاء من التقاط صورة السيلفي. فالكاميرا السيلفي Pop-Up مُصممة لتتحمل أكثر من 100،000 مرة من الفتح والغلق، وهذا يعني إذا استطاع المستخدم أن يلتقط 100 صورة سيلفي في اليوم الواحد، فإن الكاميرا السيلفي Pop-Up ستدوم لأكثر من سنتين ونصف، وهذا أكثر بكثير من العمر الافتراضي لأية هاتف ذكي.

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تأتي كاميرا السيلفي Pop-Up بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.2 موجودة في الحافة العليا من الهاتف تخرج عندما يريد المستخدم التقاط صور السيلفي وتعود في داخل الهاتف بعد الانتهاء. وبفضل دعمها بتقنية الذكاء الاصطناعي، تستطيع الكاميرا الأمامية التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة. وتزود هذه القدرات تأثيرات تصويرية متنوعة مثل تزويد الإضاءة لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه.

جدير بالذكر، أن هواوي Y9 Prime 2019 ينافس بقوة الهواتف الأعلى فئة في الإمكانيات، المزايا والسعر التنافسي، حيث أن الهواتف التي تأتي بمثل مزايا شاشة العرض الكاملة والكاميرا السيلفي Pop-Up يتم طرحها بسعر عالي جداً مقارنة بسعر هواوي Y9 Prime 2019 الذي يأتي في الفئة السعرية الأقل من 4500 جنيه.







