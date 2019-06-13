شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تطلق ثلاثة أقمار صناعية جديدة تابعة لبرنامج "رادار سات " لرصد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كندا أمس الأربعاء ثلاثة أقمار صناعية تابعة لبرنامج " رادارسات" على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 المعاد استخدامه، لرصد الأرض وتقديم المعلومات لوكالة الفضاء الكندية.

وقد أطلق الصاروخ من قاعدة فاندنبرج الجوية الضبابية في الساعة 7:17 صباحًا، ارتفع فوق المحيط الهادئ غرب لوس أنجلوس، ثم انفصلت المرحلة الأولى بعد دقائق قليلة من الرحلة وعادت إلى القاعدة الساحلية، ووصلت إلى الفضاء بعد حوالى ثلاث ساعات من الإقلاع.

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والغرض من القمر الصناعى " رادارسات " هو تتبع الجليد البحرى والسفن والرياح السطحية وتلوث النفط، وكذلك إدارة الكوارث خاصة مشكلة الفيضانات المتكررة ورصد التغييرات في الزراعة والأراضى، ومتابعة حالة المناخ أثناء الظروف الجوية الصعبة.

وقد صممت الأقمار الصناعية لتعمل على ارتفاع 373 ميل (600 كيلومتر)، مفصولة عن بعضها البعض9072 بمسافة ميل (14600 كيلومتر) وتدور حول العالم خلال 96 دقيقة.