ثغرة مزعجة بتطبيق واتس آب تثير غضب المستخدمين حول العالم.. تعرف عليها

كتبت زينب عبد المنعم

اشتكى عدد من مستخدمى واتس آب من ثغرة مزعجة بالتطبيق تتسبب فى إنهاء مكالماتهم بشكل مفاجئ، وبعد ذلك يُطلب منهم إعادة تشغيل أجهزتهم بالكامل حتى يعمل كل شىء بشكل صحيح مرة أخرى.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى يظهر للمستخدمين المتأثرين بالمشكلة رسالة تقول: "انتهت المكالمة بسبب وجود مشكلة فى ميكروفون هاتفك، حاول إعادة تشغيله وجرب مرة أخرى".

وأثرت هذه المشكلة على المستخدمين الذين يملكون إصدارات تجريبية من تطبيق واتس آب، وأوضح عدد منهم أن المشكلة تظهر عند استخدام سماعات الرأس، بينما قال آخرون إنها تطرأ بشكل مفاجئ، إذ...