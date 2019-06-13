أبرز 7 شركات تساهم في تطوير جراحة العظام بواسطة الروبوتات

ساهم تطور مجال الروبوتات في توجه معظم شركات الأجهزة الطبية الخاصة بالعظام إلى تطوير روبوتات جراحية، تساعد في جراحات العظام، وذلك بهدف مساعدة الجراحين، الذين يقومون بإجراء جراحات في الركبة، أو عظام الفخذ، أو الكتف، أو العمود الفقري.

هناك أدلة واضحة على بدء انتشار استخدام هذه الروبوتات في جراحات العظام، فقد استحوذت شركة Stryker على شركة Mako المتخصصة في إنتاج الروبوتات الجراحية، التي تساعد في تركيب بدائل الركبة، وعظام الفخذ، كما استحوذت شركة Medtronic على شركة Mazor Robotics؛ لتتمكن من دخول مجال جراحات العمود الفقري القائمة على الروبوتات.

وفي الوقت الحالي؛ فإن معظم شركات أجهزة تقويم العظام إما أطلقت بالفعل روبوت جراحة عظام خاص بها، أو أنها تقوم بالإعداد لذلك في المستقبل القريب.

وفيما يلي أبرز 7 شركات تعمل على تطوير كفاءة جراحات العظام بواسطة الروبوتات الطبية:

1- شركة Stryker:

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قامت شركة Stryker بشراء شركة Mako لإنتاج الروبوتات منذ أكثر من خمس سنوات، وخلال عام 2018 قامت ببيع 650 روبوتًا متخصصًا في جراحات العظام، وهو ما ساعد في إجراء 76,900 عملية جراحة عظام لتركيب بدائل طبية للركبة، وعظام الفخذ، خلال عام 2018، ومن المتوقع زيادة انتشار هذا الروبوت خلال العام الحالي.

الجدير بالذكر أن شركة Stryker قد أطلقت منصة روبوتية متكاملة لجراحات الركبة خلال عام 2017، والتي يمكن استخدامها لإجراء جراحات الركبة الكاملة والجزئية، وتعد الأولى من نوعها في هذا المجال.

2- شركة Medtronic:

تعتقد إدارة شركة Medtronic أن جراحات العظام التي تعتمد على الروبوتات سيكون لها دور كبير في تحسين كفاءة عمليات جراحة العمود الفقري، والتي تعتبر من أدق العمليات الطبية.

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قامت الشركة بالاستحواذ على شركة Mazor Robotics، بما يشمل نظامها الروبوتي المتخصص في جراحات العمود الفقري، وبعد عملية الاستحواذ بشهر واحد، قامت Medtronic بإطلاق إصدار جديد من هذا النظام الروبوتي، وأطلقت عليه اسم Mazor X Stealth.

الجدير بالذكر أن النظام الروبوتي الجديد يجمع بين تقنية التوجيه الروبوتي من شركة Mazor، مع تقنية surgical navigation الجراحية من شركة Medtronic.

3- شركة DePuy Synthes:

شركة DePuy Synthes هي شركة تابعة لشركة جونسون آند جونسون الأمريكية الشهيرة، وقد قامت بالاستحواذ على شركة الروبوتات الفرنسية Orthotaxy في أوائل العام الماضي، ومن المتوقع أن تقوم بإطلاق روبوت متخصص في جراحات العظام خلال العام القادم 2020.

كانت الشركة قد عرضت نموذجًا أوليًا للروبوت خلال مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام في مارس الماضي، وبحسب ما ذكره Liam Rowley نائب الرئيس لشؤون البحث والتطوير بشركة DePuy Synthes؛ فإن الروبوت الجديد سيكون صغير الحجم، بعكس الروبوتات الجراحية التقليدية.

4- شركة Zimmer Biomet:

أطلقت شركة Zimmer Bioment منصة روبوتية تُسمى Rosa لإجراء جراحات الركبة والعمود الفقري، وتتميز هذه المنصة بوجود أدوات مخصصة لمساعدة أطباء جراحة العظام على محاكاة خطوات العملية الجراحية بشكل افتراضي قبل إجرائها.

الجدير بالذكر أن شركة Zimmer قد حصلت على تقنية إنتاج منصة Rosa في عام 2016، وذلك عقب استحواذها على شركة Medtech الفرنسية المتخصصة في إنتاج الروبوتات الطبية، في صفقة قيمتها 132 مليون دولار.

5- شركة Smith & Nephew:

خلال عام 2016؛ قامت شركة Smith & Nephew بالاستحواذ على شركة Blue Belt المتخصصة في إنتاج وتطوير الروبوتات الطبية في صفقة قيمتها 275 مليون دولار، وبذلك انتقلت ملكية نظام Navio الروبوتي إليها عقب إبرام صفقة الاستحواذ، وقد قامت بعد ذلك بتضمين برنامج جراحة الركبة الكاملة في النظام.

وفي السياق نفسه؛ تخطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من نظام Navio خلال النصف الثاني من العام الحالي، وستقوم بتضمين برنامج لجراحة عظام الفخذ في الإصدار الجديد.

6- شركة Globus Medical:

تشتهر هذه الشركة بنظامها الروبوتي المعروف باسم ExcelsiusGPS، وقد نجحت في نشره في العديد من الدول الأوروبية، حيث استخدمته العديد من المؤسسات الطبية لإجراء جراحات العمود الفقري، وقد أشار Dave Demski الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة له إلى أن معدلات الاعتماد على هذا النظام مذهلة للغاية.

7- شركة NuVasive:

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في عام 2018؛ باعتماد Pulse كمنصة طبية مؤتمتة، ومخصصة لإجراء جراحات العمود الفقري، وهي من إنتاج شركة NuVasive الأمريكية المتخصصة في إنتاج الروبوتات، والأجهزة الطبية.

وعندما أطلقت الشركة خلال شهر أبريل الماضي نظامها الجديد X360 للجراحة الجانبية الأحادية الموضع lateral single -position surgery – أعلنت عن إمكانية تكامله مع منصة Pulse، وهو ما سيُمكن أطباء جراحة العظام من إجراء العديد من خطوات جراحات العظام من الموضع الجانبي.