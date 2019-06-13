فيسبوك تعلن عن 720 مليون مشاهد لفيديوهات Watch شهريًا

قالت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء: إن عدد المستخدمين النشيطين شهريًا الذين يشاهدون مقاطع الفيديو في قسم الفيديو الخاص بها Watch تضاعف منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية عن شراكات جديدة مع وسائل الإعلام والناشرين الدوليين، في محاولة للتفوق على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، الذي لا يزال يستحوذ على حصة الأسد من سوق مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت.

وأطلقت فيسبوك القسم المخصص لمشاهدة الفيديو Watch لجميع المستخدمين حول العالم نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد نحو عام على إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

والآن يقضي أكثر من 720 مليون مستخدم ما لا يقل عن دقيقة شهريًا في قسم الفيديو، في حين يقضي أكثر من 140 مليون مستخدم ما لا يقل عن دقيقة يوميًا. ويبلغ متوسط المشاهدة اليومي للمستخدمين نحو 26 دقيقة. وللمقارنة، فقد كان عدد المشاهدين اليوميين في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 75 مليونًا.

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وإلى جانب الإعلان عن تضاعف عدد المستخدمين الذي يشاهدون الفيديو عبر قسم Watch، أعلنت فيسبوك عن توسعة خدمة الفواصل الإعلانية الخاصة بها Ad Breaks لتشمل كندا، وخمس لغات جديدة.

وقالت فيسبوك: إن عدد الصفحات التي تستخدم الفواصل الإعلانية بنشاط زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، وزاد عدد الصفحات التي تكسب أكثر من 1,000 دولار شهريًا، بأكثر من 8 أضعاف، وفي حين زاد عدد الصفحات التي تكسب أكثر من 10,000 دولار شهريًا بأكثر من 3 أضعاف.